La scuola di Napoli ASCI Cinema riconosciuta dalla Aic-Imago.

ASCI Cinema, dopo oltre otto anni di attività didattica – gestita attraverso la formazione di figure professionali nel settore della settima arte – viene riconosciuta dalla Aic-Imago, Autori Italiani della Cinematografia, come unica scuola privata del Sud Italia, specializzata nell’arte della Fotografia Cinematografica.

A tal proposito “ASCI Cinema” diretta da Luca Cestari darà ampio spazio al Corso di Fotografia Cinematografica, infatti sarà l’unico gestito dalla scuola napoletana.

«L’idea – dichiara Luca Cestari “Fondatore di ASCI Cinema e titolare del brand GMC” – è quella di formare nuovi direttori della fotografia, attraverso un percorso didattico teorico/pratico. Per quanto concerne l’aspetto pratico, la scuola si avvale della collaborazione della GMC (Gripment Meccanica Cestari), brand specializzato nella progettazione e nella realizzazione di attrezzature cinematografiche, che mette a disposizione degli gli allievi, gli strumenti tecnici necessari ai fini didattici/pratici».

Agli allievi sarà anche data la possibilità di fare esperienza sui diversi set cinematografici, di alcune delle produzioni audiovisive che approdano in Campania.

Inoltre, non mancheranno dei workshop tematici, in cui i partecipanti potranno approfondire le loro conoscenze nell’ambito cinematografico. Nell’ultima masterclass sono intervenuti Simone Marra (Segretario Generale Aic) e alcuni Direttori della Fotografia come Luca Bigazzi, Daniele Nannuzzi e Ivan Casalgrande.

Al fine di completare l’anno accademico, prima ancora di ricevere l’attestato di riconoscimento, gli allievi avranno la possibilità di realizzare un cortometraggio, in cui saranno coinvolte altre scuole di cinema di Napoli.