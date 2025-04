La serie Il Camorrista e i nostalgici di Cutolo, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

L’inviato Luca Abete, ha acceso i riflettori su un fenomeno preoccupante: sui social si moltiplicano post e contenuti che esaltano la figura del boss, con commenti inquietanti, pellegrinaggi alla sua tomba e perfino ritratti, tatuaggi e cover di smartphone a lui dedicati.

C’è chi lo definisce “un grande”, chi vorrebbe portargli un fiore, chi lo idolatra per non essersi mai pentito, e perfino chi afferma che darebbe la vita per lui.

In alcuni casi, il culto del “professore” arriva perfino ai matrimoni, dove la sua colonna sonora viene suonata in piena festa.

Abete ha rintracciato un uomo specializzato in tatuaggi criminali. I dettagli nel servizio.