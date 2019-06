La Spagna torna a Napoli: Selene celebra all’Hotel Excelsior i primi 40 anni di attività. Party esclusivo il 20 giugno: sarà presentata la collezione autunno-inverno 2019.

La Spagna torna a Napoli. Lo fa in grande stile con una festa esclusiva (l’unica in Italia) per celebrare i primi 40 anni di attività dell’azienda internazionale Creaciones Selene, che produce intimo da donna.

Nata nel 1979, Selene è attualmente presente in tutto il mondo: dall’Europa alla Russia, passando per il Sudamerica, Paesi Arabi e Asia.

La location scelta è proprio Napoli, sulla terrazza dell’Eurostars Hotel Excelsior in via Partenope 48, nel cuore del Lungomare e a poche centinaia di metri dai Quartieri Spagnoli, i vicoli più caratteristici della città.

L’appuntamento con “Selene 40” è per giovedi 20 Giugno 2019 dalle ore 20.00.

Nel corso della serata, alla quale presenzierà la proprietà di Selene con un gruppo di clienti, sarà presentata una parte della collezione autunno-inverno 2019.

Tra i presenti: il vicepresidente dell’azienda, Alejandro Lopez, figlio del fondatore e presidente del gruppo Amado Lopez; Giuseppe Buonadonna, responsabile per la Campania di Selene; Antonio Vismara, responsabile Italia; Salvatore Eliseo, export manager per l’azienda.

La serata, riservata a 200 ospiti provenienti da tutta Europa, proseguirà dopo la sfilata con musica live del maestro Lello Pugliese, finger light dinner e fuochi d’artificio a mare da ammirare direttamente dal salone “Colonne” dell’Eurostars Hotel Excelsior. Ad animare la serata, realizzata con il contributo di Nando Def – organizzazione eventi, Dino Piacenti direttamente da We Can Dance.

Dopo il party, la proprietà e lo staff spagnolo resteranno nella città partenopea per ammirare le bellezze del Golfo.