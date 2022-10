Un lucchetto è stato lanciato da un uomo (sembrerebbe un senza fissa dimora che gravita nella zona, in evidente stato di agitazione, ndr) contro uno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140 in via Mergellina a Napoli.

Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera 15enne.

La ragazzina è stata trasportata al Pellegrini ed è ora nel reparto oculistico.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. (ANSA).