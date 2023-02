L’arraffagatti: se li fa regalare e poi li rivende, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete insegue una storia che gli è stata segnalata: a Napoli ci sarebbe una persona che va in cerca di gatti a costo zero per poi rivenderli sul web come esemplari di razze pregiate e inesistenti.

E il prezzo può arrivare anche a sfiorare i 300 euro. Una sfida che l’inviato vuole vincere.

E quando finalmente coglie l’arraffagatti sul fatto lei prova a negare l’evidenza.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/larraffagatti-se-li-fa-regalare-e-poi-li-rivende_353487/