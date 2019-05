Mercoledì 29 maggio, alle 12, inaugurerà al MANN la mostra “L’arte sa nuotare” dello street artist Blub: noto per le sue raffigurazioni di personaggi reali ed immaginari, ritratti con la maschera da sub e fissati in angoli dimenticati delle strade cittadine, Blub, nello scorso aprile, ha fatto incursione anche nel centro storico di Napoli.

