Latitante arrestato dalla Polizia in Albania

Un uomo di 52 anni, latitante dal 2021, è stato arrestato in Albania grazie alle indagini dei poliziotti della Squadra mobile di Caserta, condivise con gli uomini del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il criminale, condannato in via definitiva a 14 anni di pena per numerosi reati, nel 2010 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, aveva accoltellato un uomo.

Nello stesso anno, a Caserta, insieme ad alcuni complici ha costretto due donne a prostituirsi per poi farsi consegnare i guadagni con violenze e minacce.

Nel 2011 infine, ha rubato cinque auto e chiesto il riscatto ai legittimi proprietari.

L’arresto è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Esperto per la sicurezza italiano in Albania.