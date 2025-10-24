Lavori a Mergellina e Piazza Amedeo, variazioni Metro Linea 2

- pubblicità -

Modifiche alla circolazione dei treni della Metro Linea 2 di Napoli per lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) presso le stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina.

In particolare, alcuni treni subiranno limitazioni di percorso o cancellazioni dalle ore 22:10 alle ore 05:55 nelle notti 24/25 e 25/26 ottobre, 14/15, 15/16, 28/29 e 29/30 novembre tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco.

Durante il periodo di operatività dei cantieri, il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia subirà delle modifiche: i treni delle relazioni Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra/Santa Maria la Bruna saranno soppressi o limitati nelle stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha istituito un servizio bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale, tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli e tra Santa Maria la Bruna e Napoli Centrale.