Lavori a Rocca d’Evandro, modifiche alla circolazione dei treni Napoli-Roma via Cassino

Dalle ore 23.30 di sabato 6 luglio alle ore 04.30 di lunedì 8 luglio sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale, Intercity e Frecciarossa di Trenitalia sulla linea Napoli – Roma (via Cassino) per consentire i lavori di manutenzione nella stazione di Rocca D’Evandro. In particolare:

i treni del Regionale di Trenitalia della relazione Napoli Centrale – Cassino sono cancellati tra Vairano e Cassino; i treni della relazione Caserta – Cassino – Roma sono cancellati tra Caserta e Cassino; i treni regionali della relazione Isernia – Roma Termini sono cancellati tra Isernia e Cassino . Previsti bus nelle tratte interrotte con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

i treni della relazione Caserta – Cassino – Roma sono i treni regionali della relazione Isernia – Roma Termini sono . Previsti bus nelle tratte interrotte con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. i treni Intercity della relazione Bari Centrale – Roma Termini subiscono deviazioni di percorso con modifiche di fermate e orario. Previsti bus tra Anagni e Caserta in sostituzione degli IC 703 e 704 ;

con modifiche di fermate e orario. Previsti in sostituzione degli ; il treno Intercity 710 Taranto – Roma segue percorso via Formia con modifiche di orario;

con modifiche di orario; il treno Frecciarossa 9539 Milano Centrale – Napoli Centrale, domenica 7 luglio non ferma a Frosinone e Cassino e anticipa l’orario di arrivo a Napoli C.le alle 18.11;

Milano Centrale – Napoli Centrale, non ferma a Frosinone e Cassino e anticipa l’orario di arrivo a Napoli C.le alle 18.11; il treno Frecciarossa 9304 Napoli C.le – Torino Porta Nuova, domenica 7 luglio non ferma a Cassino e Frosinone e posticipa l’orario di partenza da Napoli C.le alle 5.30.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/Self-Service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia e l’invio di SMS ed e-mail personalizzate ai clienti prenotati.