Dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza San Pasquale, direzione piazza Vittoria, al fine di consentire urgenti interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica

Dalle ore 06:30 alle ore 16:00 dal 10 al 13 agosto 2020