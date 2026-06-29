Lavori su linea Napoli-Salerno, modifiche a circolazione treni

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Dal 2 al 5 luglio, per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli – Salerno, sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS).

In particolare:

alcuni treni Alta Velocità della relazione Reggio di Calabria – Salerno – Milano C.le/ Torino Porta Nuova, Taranto – Torino Porta Nuova, Salerno – Torino Porta Nuova/Brescia, Roma Termini – Reggio Calabria – Napoli Centrale e InterCity della relazione Reggio di Calabria C.le/Battipaglia – Roma Termini, Roma Termini – Palermo Centrale e Torino Porta Nuova – Salerno subiscono cancellazioni parziali e variazioni di orario anche con anticipi in partenza e aumento dei tempi di percorrenza;

della relazione Reggio di Calabria – Salerno – Milano C.le/ Torino Porta Nuova, Taranto – Torino Porta Nuova, Salerno – Torino Porta Nuova/Brescia, Roma Termini – Reggio Calabria – Napoli Centrale e della relazione Reggio di Calabria C.le/Battipaglia – Roma Termini, Roma Termini – Palermo Centrale e Torino Porta Nuova – Salerno alcuni treni del Regionale della relazione Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola/ Cosenza, Salerno – Potenza/Buccino San Gregorio Magno, Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra e Cassino/Formia – Napoli Centrale subiscono variazioni di orario, cancellazioni parziali e totali. Previsto servizio con bus.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario.

Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.