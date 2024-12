Lavori tra Cassino e Piedimonte, modifiche alla circolazione dei treni

- pubblicità -

Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 5 al 9 dicembre per lavori di rinnovo deviatoi e varo di nuovi impalcati metallici sulla tratta ferroviaria Cassino – Piedimonte (FR). Collegamenti parzialmente sospesi sulla linea Roma – Napoli (via Cassino).

Tra il 5 e il 9 dicembre i treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), circoleranno nella tratta Piedimonte-Roma e viceversa ad eccezione del solo treno regionale R12601 che sarà limitato a Roccasecca. I treni della relazione Avezzano-Cassino circoleranno nella tratta Avezzano-Roccasecca e viceversa.

Le tratte cancellate saranno effettuate con corse bus per garantire continuità del servizio e limitare impatto dei lavori sul territorio.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I treni Frecciarossa Napoli-Cassino-Frosinone-Roma-Milano e viceversa dal 5 all’8 dicembre saranno instradati in linea AV tra Napoli e Roma, con conseguente soppressione delle fermate di Cassino e Frosinone e variazioni di orario a Napoli C.le con un posticipo della partenza per il 9304 e un anticipo in arrivo per il 9539.

I treni Intercity 703 e 704 Roma Termini – Bari C.le dal 5 all’8 dicembre e 710 Taranto – Roma Termini dell’8 dicembre ed il treno Intercity Notte 789 Roma Termini – Lecce della notte 6/7 dicembre, subiscono variazioni di orario, di percorso e di fermate. Previsto servizio con bus sostitutivo tra Frosinone e Caserta per i treni Intercity 703 e 704.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.