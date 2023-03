Lavoro, due incidenti mortali ad Aversa e Frattamaggiore.

Continua la strage silenziosa dei morti sul lavoro, solo nella giornata di ieri due incidenti mortali in Campania, il primo ad Aversa, il secondo a Frattamaggiore, che sono costati la vita a due lavoratori.

Nel primo pomeriggio in località Limitone ad Aversa un operaio è precipitato dall’impalcatura sulla quale stava lavorando. Ancora da chiarire l’esatta dinamica della tragedia, sulla quale sono in corso accertamenti dei carabinieri del reparto territoriale di Aversa che stanno anche verificando il rispetto delle norme di sicurezza.

L’incidente è avvenuto in un cantiere privato della zona di via Musto. Quando i soccorritori sono giunti sul posto per il giovane operaio non c’era già più nulla da fare.

Sempre ieri un operaio polacco di 40 anni, Jan Marcin Urbanski, residente a Napoli, è morto in una fabbrica di Frattamaggiore. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Caivano intervenuti nell’azienda di via Martiri d’Otranto, l’operaio sarebbe stato travolto da tubi e impalcature.

Sul posto anche il pm di turno, personale dell’Asl Napoli Nord e i Carabinieri del Nil e del nucleo investigativo di Castello di cisterna. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.