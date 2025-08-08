Lavoro, due incidenti, uno mortale

Due incidenti sul lavoro, uno purtroppo mortale, sono avvenuti ieri in Campania.
Nel primo un operaio di 54 anni ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro a Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta.
L’uomo stava effettuando lavori alla rete fognaria presso un’azienda di import-export quando è caduto in uno scavo profondo circa 2,5 metri.
Durante le operazioni, avrebbe perso l’equilibrio, battendo violentemente la testa e rimanendo parzialmente sepolto.
I vigili del fuoco del distaccamento di Teano sono intervenuti prontamente, hanno liberato l’uomo e lo hanno affidato al personale sanitario.
Purtroppo, nonostante i soccorsi, l’operaio è deceduto.
Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
Nel secondo incidente un operaio è precipitato da un’altezza di sei metri nel quartiere Fuorigrotta di Napoli: l’incidente sul lavoro è avvenuto al civico 17 di via Fermariello dove il manovale era impegnato nella ristrutturazione della facciata di un palazzo.
L’operaio, che ha 37 anni, è stato portato in codice rosso nell’ospedale Cardarelli e secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. In corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alla dinamica dell’incidente.
