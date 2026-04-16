Lavoro nero in beach club a Castel Volturno, operazione GdF

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione e al sommerso da lavoro, hanno scoperto 19 lavoratori in nero in un beach club, situato nel comprensorio dell’Ecoparco del Mediterraneo
Al momento dell’accesso ispettivo, sono stati identificati ben 39 soggetti intenti a svolgere attività lavorativa con diverse mansioni – addetti al parcheggio, cassieri, camerieri, cuochi, baristi etc – di cui la metà stavano operando in totale assenza di un regolare contratto.
Per il titolare della società che gestisce l’area è scattata immediatamente la maxi-sanzione stabilita dalla normativa vigente, con la contestuale proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento scatta obbligatoriamente qualora il personale in nero superi la soglia del 10% del totale dei lavoratori presenti al momento del controllo.
Il potenziamento delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità economico finanziaria maggiormente diffusi nelle località ad alta vocazione turistica come l’area dell’oasi lacustre di Castel Volturno, confermano il diuturno impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale e al sommerso da lavoro, a presidio della leale e sana competizione tra imprese.
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