L’azione anti-odio dello street artist CIBO con il Comune di Napoli.

L’iniziativa, che vede la collaborazione tra l’Assessorato alla Creatività Urbana del Comune di Napoli, del Tavolo Interassessorile per la Creatività Urbana del Comune di Napoli e Caffè Borbone, prevede la realizzazione di diverse opere anti-odio dello Street Artist CIBO su varie superfici cittadine, al fine di portare avanti un’intensa attività di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e hate speech.

L’artista racconterà le eccellenze gastronomiche napoletane utilizzando la street art, in maniera colorata, leggera e attraente, non cancellando semplicemente l’odio ma trasformandolo in messaggi positivi e di speranza, attraverso un’arte ricca di simbolismi che celebra il cibo quale principale momento di unione e di condivisione.

Aiutaci anche tu a segnalare frasi e/o simboli di odio in città. Compila il modulo presente in questa pagina e partecipa a questa singolare campagna. L’artista selezionerà i suggerimenti più interessanti e li trasformerà in opere di creatività urbana.