Le vacanze da pascià nei resort di lusso per i latin lover.

Quando l’obiettivo di una vacanza è conquistare, non si bada a spese. Questo dato emerge dalla ricerca condotta da SpeedVacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo per single, condotto su un campione di 2 uomini uomini dichiaratamente «liberi».

L’83% degli intervistati ha dichiarato che la scelta di una meta di lusso è un ottimo incentivo per conquistare una donna. I restanti preferiscono approcci più tradizionali come ricorrere a regali costosi o ad approcci poetici, ma non si dichiarano soddisfatti come i primi.

«Le donne apprezzano uno stile di vita ricercato ed in linea con i loro interessi, che comprenda benessere, fascino e glamour, piuttosto che un regalo fine a se stesso. Ecco perché gli uomini che scelgono una vacanza di charme hanno più facilità nel conquistare una donna» rivela Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it.

Ma quali sono le destinazioni che i latin lover prediligono? Le crociere si attestano al primo posto fra le preferenze dei top spender con il 58% di preferenze, in quanto incarnano l’archetipo di vacanza nella quale è possibile concedersi ogni tipo di lusso: si va dalla possibilità di scegliere una confortevole cabina singola situata in un’area riservata della nave, all’opportunità di cenare in ristoranti eleganti o presenziare ad una serata di gala.

Tra le preferenze dei latin lover (24%) anche villaggi e resort esclusivi, sia in Italia sia all’estero. «Avere un’area riservata in spiaggia o scegliere di affittare una barca con skipper per un giro delle isole è un piacere che gli uomini amano dedicarsi e che piace molto alle donne. Il gentil sesso resta affascinato di fronte alla possibilità di concedersi attimi vacanzieri in compagnia di un uomo dai gusti così affini ai propri» spiega Roberto Sberna direttore generale di SpeedVacanze.it.

Con un 8% delle preferenze gli uomini scelgono addirittura la vacanza in catamarano o barca a vela. Il comfort e la piacevolezza della vacanza di mare facilita l’approccio con le donne. Inoltre la peculiarità di una vacanza in un ambiente circoscritto è quella di rendere più facile la socializzazione.

«Chi viaggia per mare è per natura predisposto alla condivisione di esperienze e pensieri, in più l’ambiente di lusso è perfetto per una vacanza rilassata e agiata, la qual cosa piace molto alle donne stressate – magari – dalla routinequotidiana» afferma Giuseppe Gambardella.