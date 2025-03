Lega a Città della Scienza, scontri tra manifestanti e Polizia

- pubblicità -

Si è tenuta ieri presso la Sala Newton di Città della Scienza una manifestazione organizzata dalla Lega con la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dal titolo “ Tutta un’altra sicurezza. La sfida della legalità”.

Nel corso della stessa, però, si è tenuto un corteo di manifestanti (appartenenti alla sfera dei centri sociali, ndr) che voleva raggiungere la location, tentativo ostacolato ed impedito dal cordone di agenti schierato a protezione di Città della Scienza.

Ne sono scaturiti scontri nel corso dei quali sono rimasti feriti alcuni poliziotti, tra questi anche il Vicario Questore di Napoli.

Sull’ennesimo e gravissimo episodio è intervenuto il Segretario Generale Provinciale del sindacato di Polizia Coisp Giuseppe Raimondi che ha dichiarato: “Non è più tollerabile tutto ciò! Va bene il diritto allo sciopero, il diritto di manifestare ma il tutto deve rientrare sempre nei canoni di civiltà e rispetto delle leggi. Chi manifesta con violenza” – prosegue il leader partenopeo – “aggredisce donne e uomini in uniforme, distrugge auto e negozi non può e non deve essere definito manifestante ma delinquente, criminale; l’unico luogo idoneo, per questi, è la galera! Esprimo la mia massima solidarietà ai colleghi, aggrediti solo perché intenti a svolgere il proprio dovere e confido nel lavoro degli investigatori per l’identificazione di questi delinquenti riservandoci di costituirci parte civile nel processo che ne scaturirà”.

Nel corso della serata, il Segretario Raimondi ha contattato telefonicamente il Vicario dr Stefano Spagnuolo per sincerarsi sulle sue condizioni di salute ed esprimere la sua vicinanza.