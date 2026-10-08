Legale famiglia Caliendo: non ci sono ricostruzioni alternative dei fatti

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«Quella ricostruzione è la nostra, e per il Tribunale non ce n’è un’altra». È il commento dell’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che ha confermato l’interdizione per un anno dalla professione medica nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido.

Il provvedimento riguarda l’inchiesta sulla morte del bambino, deceduto il 21 febbraio dopo il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi. Nei confronti di Oppido il Riesame ha ritenuto persistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari legate alla contestazione di falso sul referto operatorio.

La ricostruzione degli orari

Secondo Petruzzi, nell’ordinanza i giudici ricostruiscono minuto per minuto quanto avvenuto in sala operatoria il 23 dicembre. Il legale richiama gli orari contenuti nella documentazione clinica: circolazione extracorporea alle 14.02, clampaggio dell’aorta alle 14.18, arrivo in ospedale dell’équipe con il cuore del donatore alle 14.23 e ingresso del contenitore in sala operatoria alle 14.26.

Il punto centrale riguarda proprio la successione temporale tra la cardiectomia e l’arrivo del nuovo organo. Oppido aveva sostenuto nel referto post operatorio la contestualità tra l’asportazione del cuore del bambino e l’apertura del box contenente quello del donatore. Secondo la Procura, invece, la cardiectomia sarebbe iniziata prima dell’arrivo del contenitore in sala operatoria, ricostruzione ritenuta fondata anche dal Riesame.

«Per mesi si è tentato di spostare quelle lancette», sostiene Petruzzi, secondo il quale sarebbero state prospettate ricostruzioni alternative sulla precisione degli orari riportati nelle cartelle e sulla durata dell’attività cardiaca. Tesi che, afferma il legale della famiglia, il Tribunale avrebbe esaminato e respinto.

«La sequenza in cartella è quella che regge agli atti»

La parte civile rivendica così la ricostruzione sostenuta fin dall’inizio dal proprio team medico-legale, coordinato da Luca Scognamiglio con Gianni Angelini e Maria D’Amico. Secondo Petruzzi, il Riesame avrebbe richiamato espressamente nell’ordinanza il lavoro dei consulenti della famiglia.

Il legale sottolinea anche quello che, nella sua lettura, sarebbe un cambiamento della strategia difensiva: inizialmente Oppido avrebbe negato di avere iniziato l’espianto prima dell’arrivo dell’organo, mentre successivamente la difesa avrebbe sostenuto la legittimità dell’eventuale anticipazione della procedura. Si tratta della ricostruzione fornita dal legale della famiglia nel suo comunicato.

«Prima si nega il fatto, poi lo si rivendica», sostiene Petruzzi, che considera ormai definita la questione relativa alla scansione temporale degli eventi.

Resta il nodo della perizia d’ufficio

Per la famiglia resta invece aperto un altro fronte: quello della perizia disposta nell’ambito dell’inchiesta.

Secondo Petruzzi, il Riesame avrebbe ricordato che le conclusioni dei periti non sono «definitive né inattaccabili». Il legale sottolinea inoltre che la valutazione peritale sarebbe stata effettuata senza tenere conto di un fotogramma delle 14.31 acquisito successivamente e che, nella prospettazione della parte civile, inciderebbe ulteriormente sulla ricostruzione dei tempi.

È su questo terreno che la famiglia annuncia di voler proseguire il confronto giudiziario.

«Rispettiamo la presunzione di innocenza»

Il legale richiama infine il passaggio dell’ordinanza secondo cui la ricostruzione ritenuta falsa avrebbe impedito ai familiari di conoscere pienamente quanto accaduto al bambino. Anche le fonti sull’ordinanza riportano che, secondo il Riesame, la falsa rappresentazione avrebbe nascosto la verità ai familiari, privandoli del diritto alla compiuta conoscenza dei fatti.

Petruzzi precisa comunque che la famiglia intende rispettare la presunzione di innocenza e che l’accertamento definitivo delle responsabilità spetterà al processo. «Ma non arretreremo di un passo, per Domenico», è la conclusione della nota.