Leonidè Mon e il suo stile parigino al Mita Summer Fashion.

Il giovane brand Leonidè Mon, incanta il pubblico con una ventata parigina al Mita Summer Fashion di Bari, presentando in anteprima la mini capsule new collection fall/winter 2019/2020.

Una splendida opportunità per la stilista Leonida Monti approdare all’evento, un appuntamento che ha riscontrato un grande successo con oltre 350 ospiti, regalando un susseguirsi di emozioni ed evidenziando la creatività di giovani talenti , molte inoltre le personalità celebri istituzionali presenti che hanno supportato e promosso la circostanza, tra cui: il dott. Salomone Massimo (console Paesi Bassi), dott. Giulitto Giuseppe (Sindaco Bitritto), dott. Loiacono Giuseppe (Sindaco Mola di Bari), avv. Paparella Sabino (presidente del consiglio Bitritto), dott. Aresta Ernesto (assessore ai lavori pubblici e attività produttive), Loconte Mariella (assessore alla pubblica istruzione) e altri.

Le creazioni di Leonida in passerella hanno evidenziato il suo stile curato e ricercato, decisamente parigino, mostrando la donna che ama la bellezza femminile in ogni sua forma, dallo stile impeccabile ed irresistibile.

La donna di “Leonidè Mon” è decisamente chic, raffinata e di tendenza, la tradizione sartoriale fermamente (made in Italy) si fonde con la modernità e con la ricerca attenta nei tessuti e nei colori, in questa collezione si ispira ad una donna dinamica, che non rinuncia mai alla comodità e all’eleganza, un mood che si identifica in uno stile casual chic.

Alcuni abiti sono realizzati con tessuti stretch elasticizzati e raffinati, dal taglio sinuoso che mette in risalto la femminilità di donna. I tessuti utilizzati sono punto Milano, crepe in viscosa e l’immancabile tessuto scozzese, tanto in voga quest’inverno.