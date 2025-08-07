Leopoldo Mastelloni colpito da ictus, sta meglio

- pubblicità -

E’ in fase di recupero Leopoldo Mastelloni colpito da un ictus tre giorni fa. L’attore, 80 anni compiuti lo scorso 12 luglio, è ricoverato – secondo quanto riferiscono fonti all’Adnkronos – all’ospedale Umberto I di Roma e sarebbe lucido.

L’ictus sembrerebbe non avere fatto troppi danni e si ipotizzano eventuali dimissioni nei prossimi giorni.

“Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero non è una fake news ma una vera e drammatica news. Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio BENE, con grande Affetto LEOPOLDO”, scrive l’attore in un post sulla sua pagina Facebook.