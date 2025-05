Linea 2 Metro non interessata allo sciopero, corse fino alle 2 di notte

- pubblicità -

La giornata di sciopero del trasporto ferroviario non interesserà la Linea 2 della Metropolitana di Napoli, il cui servizio è gestito da Regionale di Trenitalia.

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha infatti, dopo aver acquisito il consenso unanime del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, adottato l’ordinanza di precettazione per i lavoratori del Gruppo F.S. Italia SpA e delle società partecipate che intendono aderire, a livello territoriale, allo sciopero nazionale del settore ferroviario, proclamato dalle organizzazioni Sindacali USB, SGb e Assemblea Nazione pdm/pdb.

“Il provvedimento, adottato anche su segnalazione della Commissione di Garanzia dell’Attuazione dello Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si è reso necessario – precisa Palazzo di Governo in una nota – in considerazione della concomitanza dell’astensione collettiva con l’ultima partita del campionato di calcio di serie A che potrebbe concludersi con l’attribuzione del titolo sportivo alla S.S.C. Napoli, con conseguente massiccio afflusso di persone in città e con evidenti profili di ordine e sicurezza pubblica. L’ordinanza di precettazione interessa la fascia oraria dalle ore 16:00 di venerdì 23 maggio p.v. sino a fine servizio e riguarda esclusivamente i treni individuati da Trenitalia, allegati al provvedimento prefettizio rinvenibile sul sito della Prefettura”.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare i soli treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. L’offerta prevede 55 collegamenti con una disponibilità di posti pari a circa 27mila posti.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour, Napoli Montesanto e Napoli Campi Flegrei, saranno previsti presidi di assistenza alla clientela e di FS Security, mentre la stazione di piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22.30.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le forze dell’ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Gli orari Eav

Per venerdì 23 maggio 2025, in occasione di Napoli-Cagliari allo stadio Maradona, EAV ha disposto il prolungamento orario dei servizi ferroviari fino alle ore delle linee flegree, Cumana e Circumflegrea, e della Metropolitana Piscinola/Scampia-Aversa, con treni straordinari che si aggiungeranno alle corse ordinarie.

Il dispositivo per le linee flegree Cumana e Circumflegrea sarà ulteriormente potenziato rispetto a quello attuato in occasione delle partite serali allo Stadio Maradona, con corse fino alle ore 2.00 circa del giorno 24 maggio 2025.

La linea metropolitana Piscinola-Aversa effettuerà prolungamento dalle ore 22:00 alle ore 02:15 circa del giorno 24 maggio con corse ogni 15 minuti a partire dalle ore 17:00.

CUMANA

· I treni in partenza da Bagnoli alle ore 19:47 – 20:17 e 20:47 prolungheranno la corsa fino a Montesanto.

· I treni delle ore 22:06 e 22:30 da Torregaveta sono soppressi. Verranno effettuati treni straordinari con partenza alle ore 22:08 e 22:38 che effettueranno servizio con prolungamento fino a Montesanto.

Proseguirà servizio straordinario.

Da Mostra per Bagnoli: partenze da Mostra per Bagnoli alle ore 20:40 – 21:10 – 21:40 – 22:10 – 22:40 – 23:10 – 23:40 – 00:10 – 00:40- 00:55- 01:10

Da Mostra per Torregaveta: partenze da Mostra per Torregaveta alle ore 22:25 – 22:55 – 23:25- 23:55 – 00:25 – 00:25.

Da Mostra per Montesanto: partenze da Mostra per Montesanto alle ore 19:53 – 20:23 – 20:53 – 21:23- 21:53 – 22:23 – 22:39 – 22:53 – 23:09 – 23:23 – 23:39 – 23:53 – 00:09 – 00:23 –00:39 – 00:53 – 01:09 – 01:23 – 01:39

Da Mostra per Fuorigrotta: partenze da Mostra per Fuorigrotta alle ore – 01:47 – 01:56

CIRCUMFLEGREA

Partenze da Montesanto per Licola: 21:36 – 22:00 – 22:24 – 22:48 – 23:12 – 23:36 – 00:00 – 00:24 – 00:48 limita a Quarto.

Partenze da Licola per Montesanto 21:56 – 22:20 – 22:44 – 23:08 – 23:32 – 23:56 – 00:20 – 00:44 – 01:08 – 00:22 limita a Quarto.

METROPOLITANA PISCINOLA-AVERSA

La linea metropolitana Piscinola-Aversa effettuerà prolungamento dalle 22:00 fino alle ore 02:15 circa, con corse ogni 15 minuti a partire dalle ore 17:00. Il servizio riprenderà poi alle ore 5 del mattino sulle flegree ed alle ore 6 sulla linea metropolitana.