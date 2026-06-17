Lite per ordinazione, titolare birreria al Vomero gravissimo

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Gravissima aggressione nella notte al Vomero, dove il titolare del locale “The Queen – Gin & Beer”, in via Giambattista Ruoppolo, è stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Vomero, l’uomo — un 50enne — sarebbe caduto all’indietro dopo il colpo, battendo violentemente la testa su un gradino.

I sanitari del 118 lo hanno trovato in stato di coscienza ma in codice rosso e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

Le sue condizioni restano gravissime: è ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata.

La lite per un’ordinazione

Dai primi accertamenti, confermati anche da alcune testimonianze raccolte dai militari, l’aggressione sarebbe scaturita da un botta e risposta tra il titolare e un cliente, avvenuto all’esterno del locale quando l’orario di chiusura era ormai vicino. Lo sconosciuto avrebbe reagito colpendo il 50enne con un pugno improvviso, per poi allontanarsi.

I carabinieri stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare l’aggressore.

La reazione del prefetto: “Controlli intensificati al Vomero”

A seguito dell’episodio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nel quartiere Vomero e nelle aree limitrofe. Il prefetto ha espresso “vicinanza alla vittima” e ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

La vicenda sarà approfondita nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.