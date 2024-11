Lite per pallone, 13enne accoltellato

- pubblicità -

Accoltellato per un pallone: la vittima ha 13 anni, l’aggressore potrebbe averne appena 10. È accaduto nella serata di ieri a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano dove poco prima un 13enne, accompagnato dai propri familiari, si era presentato con una ferita d’arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzino, mentre stava giocando a pallone con altri amici nel parchetto vicino a piazza Gramsci, sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzino che voleva prendere la palla.

Il 13enne si sarebbe rifiutato e così l’altro lo avrebbe colpito con un coltello alla coscia sinistra.

Il 13enne è stato dimesso con un punto di sutura. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica di quanto accaduto e nell’identificare l’aggressore. I militari stanno acquisendo i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

“Il fenomeno della violenza tra i minori si è sviluppato drammaticamente anche grazie all’immobilismo delle amministrazioni locali, che hanno la responsabilità morale rispetto alla deriva che si registra sui nostri territori. In Campania la sicurezza è diventata sempre più una chimera, e l’unica strada per contrastare la devianza giovanile è quella che sta percorrendo il Governo nazionale. Bisogna continuare su questa linea: quella dell’inasprimento delle pene sia per chi delinque, sia per i genitori che non controllano i propri figli, del potenziamento del numero delle forze dell’ordine e della videosorveglianza. Le amministrazioni locali si sveglino e facciano finalmente la propria parte”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.