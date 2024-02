Lite tra fratelli finisce a coltellate, un morto ed un ferito nel casertano

Lite tra fratelli, morto 24enne mentre un 22enne è stato ferito gravemente. È caccia al terzo giovane, un 19enne di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, che potrebbe aver accoltellato i due fratelli in casa, al culmine di una violenta lite.

Secondo quanto si apprende, l’episodio si sarebbe verificato dopo le 19 di oggi in una casa di via Caselle, in località Caselli a Gioia Sannitica.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, che sono sulle tracce del più giovane, fuggito a piedi e disarmato nelle campagne del casertano . Il 22enne è invece ricoverato all’ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per provare a salvargli la vita.