Lite tra pizzaioli in via Tribunali finisce a coltellate.

Lite tra pizzaioli, a Napoli, a colpi di pala e di coltello. E’ avvenuto nel primo pomeriggio nel cuore della città, in via dei Tribunali.

La lite, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe scattata per futili motivi.

Dalle parole, però, si è passati ai fatti. E così durante la colluttazione, il padre del titolare della pizzeria “del Purgatorio” , 56enne, ha colpito il titolare della pizzeria “Al Portico”, 58enne, con una coltellata alla gamba.

Quest’ultimo ha, invece, colpito l’altro alla testa con una pala per pizza. Entrambi sono stati portati all’ospedale Pellegrini.

L’accoltellato è in fase di medicazione, le lesioni sono comunque lievi.

L’uomo colpito con la pala per pizza se la caverà con 7 giorni di prognosi.

Indagini in corso dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro per ricostruire l’esatta dinamica.

(ANSA).