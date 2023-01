L’omaggio dei fedeli a Papa Benedetto XVI, giovedì 5 i funerali. Anche Mattarella e Meloni a San Pietro.

Centinaia di fedeli sono in coda per entrare nella basilica di San Pietro per rendere omaggio a Benedetto XVI.

La basilica ha aperto alle 9.

La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Benedetto XVI “alle 8.50, prima dell’apertura della basilica vaticana” al pubblico, ha detto all’ANSA il parroco di San Pietro don Agnello Stoia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è nella Basilica vaticana per rendere omaggio al Papa emerito. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.