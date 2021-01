Lotto, quaterna di oltre 62.000€ vinta a Napoli.

Il Lotto regala una quaterna da 62.250 euro a Napoli dove un appassionato ha giocato la combinazione 5, 53, 73, 88 sulla ruota campana.

Il 10eLotto ha invece regalato un 8 da 40mila euro a Lucera, in provincia di Foggia, grazie a un’estrazione frequente.

Complessivamente il concorso di giovedì ha distribuito vincite per 34,7 milioni di euro (il Lotto tradizionale ha superato i 7,9 milioni, mentre il 10eLotto ha sfiorato i 26 milioni), le vincite centrate dall’inizio dell’anno salgono a 358,7 milioni. Nessuna novità per i due centenari in corsa, restano nell’urna sia il 37 che l’1, entrambi della ruota di Napoli. Il primo non viene estratto da 141 turni, il secondo da 106. lp/AGIMEG