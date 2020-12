Luca Abete e le auto vendute ai clandestini, il video di Striscia la Notizia.

Lunedì sera a *STRISCIA LA NOTIZIA* Luca Abete ha mostrato come sia semplice per un clandestino procurarsi un auto in realtà intestata ad un altro (ignaro) proprietario!

L’inviato campano ha commentato così sui il servizio:

“Eh vabbè… finisce sempre a spintoni, parole forti e, stavolta, pure con il cane contro (che per fortuna si è rivelato più bravo del padrone! Guardate come si è chiusa la mia ultima inchiesta sulla vendita di auto ai clandestini!”

Il servizio—>

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/auto-acquistate-dai-clandestini_70823.shtml