Luca Abete torna a occuparsi di cellulari rubati e rivenduti, il servizio di Striscia la Notizia.

Luca Abete torna a occuparsi di cellulari rubati e di rivenditori che non si fanno problemi a sbloccare gli smartphone e metterli in vendita come se niente fosse!

I FURTI di TELEFONINI sono più numerosi di quanto immaginassimo!!!

La cosa ancor più ASSURDA è che vengono rivenduti senza problemi nei NEGOZI. Noi ne abbiamo scovato uno in cui vengono “sbloccati” e



rimessi in vendita senza problemi…

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/cellulari-rubati-il-giro-dei-rivenditori_71559.shtml