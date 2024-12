Luca Abete torna sulla contraffazione dell’olio, il servizio a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Prosegue l’inchiesta di Luca Abete sul commercio di olio contraffatto spacciato per extravergine.

Dalle analisi sul prodotto, infatti è emerso che l’olio spacciato per extravergine è in realtà un “olio lampante”, estratto da olive marcescenti, non commestibile e potenzialmente nocivo.

Dopo aver rintracciato venditori dai social, l’inviato ha scovato la vendita di olio lampante anche in un’attività commerciale.

Non sono mancati momenti di tensione con il venditore che ha più volte intimato

ad Abete di allontanarsi.

Dopo diverse segnalazioni, Luca Abete è tornato ad occuparsi del caso dello spaccio di olio d’oliva “sospetto”. Da una verifica delle analisi dell’olio in questione, vengono fuori dei risultati sconcertanti. Si tratta, infatti di olio d’oliva “lampante”, non commestibile e molto pericoloso. Il nostro Luca Abete è andato sul posto per chiedere spiegazioni: come sarà andata?