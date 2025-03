Ludopatia e usura, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete ha realizzato un’inchiesta all’interno di una sala bingo, immergendosi nel drammatico mondo della ludopatia.

Tra giocatori compulsivi che passano ore senza mai alzare lo sguardo dalle cartelle, ha raccolto la toccante testimonianza di una donna che, a causa della dipendenza dal gioco, è finita nelle mani degli usurai.

Per un prestito di 3.000 euro ha dovuto restituirne ben 20.000, arrivando a non poter nemmeno comprare il latte per il proprio figlio piccolo. Disperata, ha persino tentato il suicidio.

Dopo aver raccolto la confessione a telecamera nascosta, Abete si è rivelato alla donna, offrendole il suo aiuto per uscire da questo incubo.

I dettagli nel servizio