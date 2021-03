In zona rossa scuole e centri per l’infanzia di ogni ordine e grado dovrebbero essere chiuse, almeno stando all’ultimo decreto legge in vigore fino al 6 aprile.

Peccato che non tutti rispettino le regole, come ci mostra Luca Abete, che ha scovato una ludoteca che continua a ospitare bambini in barba alle restrizioni anti-Covid

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/ludoteca-aperta-abusivamente-in-zona-rossa_71973.shtml