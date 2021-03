Lutto nella musica, morto Danilo Rustici, chitarrista e cofondatore degli Osanna.

Ci ha lasciato il 26 febbraio Danilo Rustici, cofondatore e chitarrista degli Osanna, gruppo Prog storico Italiano. Lo comunicano i Fratelli Luca e Corrado e la sorella Donatella che a lui dedicano queste parole.

C’è una vastità oltre i confini più remoti della mente.

Quella vastità è la nostra dimora.

Quella vastità è noi stessi.

Grazie per tutto quello che ci hai dato.

Per il genio che eri.

Per la visione che avevi.

Grazie di tutto fratellone…

Che noi possiamo avere di nuovo

La fortuna e l’onore di riconoscerTi

In quella vastità dove siamo solo e per sempre Amore.

Gli Osanna, formati a Napoli agli inizi degli anni settanta per iniziativa del gruppo Città Frontale e del fiatista Elio D’Anna, sono stati tra le prime band rock italiane a proporre concerti dal vivo con trucco e costumi di scena. Le loro esibizioni erano sostenute anche da coreografie create attraverso la teatralità della tradizione mediterranea con richiami alla commedia dell’arte. Il loro successo è stato davvero trasversale, come genere (raccolsero ampi consensi anche tra fans del tutto lontani dal prog rock) ma anche geograficamente, riscuotendo successo praticamente in tutto il mondo.