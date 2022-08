Lutto nello spettacolo, morto Gino Cogliandro dei Trettrè, aveva 72 anni.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Gino Cogliandro, 72 anni. La sua lunga carriera è stata soprattutto legata ai Trettrè, gruppo fondato con Mirko Setaro ed Edoardo Romano.

La notizia della sua scomparsa è arrivata dal conduttore radiofonico Gianni Simioli che sui social scrive: “Addio a GINO COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: “Beach on the beach” (uno dei due singoli incisi dai Trettrè, sigla del Tg delle Vacanze, in onda su Canale 5 nel 1991 e 1992, l’altro è Jammammare del 1984, sigla del programma Il Buon Paese di Rete4 condotto da Claudio Lippi, ndr).

Cogliandro, da solo o nel trio aveva preso parte a diversi programmi televisivi in Mediaset, Rai e Telemontecarlo.

Sul grande schermo, prese parte a Italian fast Food del 1986, una sorta di trasposizione di Drive In al cinema.

Negli ultimi tempi stava lavorando su diverse emittenti locali e in alcune sit-com napoletane. Tanti i lavori fatti anche a teatro per un personaggio che è riuscito a farsi sempre apprezzare dal pubblico che, come gli altri, in queste ore lo piange.