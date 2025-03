Magistrati, Corte d’Appello, astensione oltre il 66%

- pubblicità -

In merito allo sciopero dei magistrati del 27.02.2025, avverso la riforma sulla separazione delle carriere, l’adesione in Corte d’Appello di Napoli, è stata superiore al 66%.

I procedimenti penali rinviati (93 su 115) non hanno interessato quelli a carico di detenuti o prossimi alla scadenza, mentre nel settore civile gli aderenti allo sciopero hanno svolto solo le udienze già fissate per la discussione delle istanze di sospensiva.

Per quanto riguarda i dati del Distretto, l’astensione percentuale per il Tribunale di Napoli è stata del 72,28%, per il Tribunale di Avellino del 69%, per il Tribunale di Benevento 70%, per il Tribunale di Napoli nord 81%, per il Tribunale di Nola 82%, per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 76%, per il Tribunale di Torre Annunziata 81%, per il Tribunale di Sorveglianza di Napoli/Ufficio di Sorveglianza 77,30%, per il Tribunale per i Minorenni 73,33%.

La percentuale di astensioni dei MOT – Tribunale di Napoli è stata del 46,59%.