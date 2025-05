Malattie sessualmente trasmissibili, iniziativa Synlab

- pubblicità -

Ogni giorno oltre 1 milione di persone nel mondo contrae un’infezione sessualmente trasmissibile (IST) curabile, come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi[1]. In Italia i dati mostrano un aumento significativo delle IST tra i giovani adulti, spesso ignari della propria condizione a causa dell’assenza di sintomi evidenti.[2] Nonostante l’elevata incidenza, però, il tema della salute sessuale resta ancora oggi circondato da stigma e disinformazione.

Per contrastare questa tendenza e promuovere una cultura della prevenzione, SYNLAB lancia una campagna nazionale dal titolo “FALLO ADESSO, FALLO SPESSO”, rivolta in particolare a uomini e donne tra i 25 e i 44 anni, che punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici, offrendo strumenti concreti per informarsi e prevenire.

Dal 13 giugno al 5 luglio, nelle giornate di venerdì e sabato indicate sul sito di SYNLAB, nei centri prelievo dedicati di Milano, Roma, Genova, Padova, Trieste, Verona, Firenze, Napoli e Bologna sarà possibile accedere ai check-up per le infezioni sessualmente trasmissibili gratuitamente, previa prenotazione online (fino a esaurimento posti).

Le IST possono essere causate da batteri, virus, protozoi o funghi e si trasmettono prevalentemente tramite rapporti sessuali non protetti.

“Le infezioni sessualmente trasmesse possono essere asintomatiche per mesi o anni, pur provocando danni importanti alla salute, come l’infertilità nelle donne (per effetto della clamidia non trattata), o complicanze sistemiche nei casi di sifilide. È fondamentale adottare un approccio basato sia sulla prevenzione primaria – attraverso comportamenti sessuali consapevoli e protetti, l’uso del preservativo e la vaccinazione quando disponibile – sia sulla prevenzione secondaria, che si concretizza mediante l’esecuzione regolare di test di screening, anche in assenza di sintomatologia, – afferma la Dr.ssa Iolanda Iannella, Ginecologa dei Medical Center SYNLAB SDN Napoli. – La diagnosi precoce consente di ridurre significativamente la trasmissione dell’infezione e il rischio di complicanze, talvolta gravi, a carico dell’apparato riproduttivo o di altri sistemi. È inoltre molto importante prestare attenzione ed identificare i segni sospetti, come perdite anomale, dolori pelvici, bruciore alla minzione, lesioni o rash cutanei”.

Durante tutta la campagna, fino al 31 luglio, SYNLAB fornirà anche contenuti informativi e materiali educativi attraverso i propri canali digitali, per accompagnare i pazienti in un percorso di conoscenza, consapevolezza e cura della propria salute sessuale. Ulteriore iniziativa a sostegno del progetto la promozione “Secondo Check-up IST a 1€”: chi effettua un primo test (Check-up IST 1 o 2, disponibili online e presso le sedi SYNLAB) potrà ricevere un codice sconto per fare degli esami di controllo e ripetere lo stesso check-up entro il 31 agosto, acquistandolo online a solo 1€. Una scelta che risponde anche al bisogno di privacy, spesso essenziale quando si parla di salute sessuale.

Synlab raccomanda che i risultati del test vengano sempre condivisi, anche se negativi, con il proprio medico curante o con gli specialisti che Synlab mette a disposizione nei propri Poliambulatori.

Di seguito il calendario completo delle giornate dedicate ai test gratuiti:

Milano: 27-28 giugno

Roma: 13-14 giugno

Genova: 13-14 giugno

Padova: 13-14 giugno

Trieste: 13-14 giugno

Verona: 13-14 giugno

Firenze: 20-21 giugno

Napoli: 4-5 luglio

Bologna: 4-5 luglio

Per maggiori informazioni, prenotazioni e accesso alle promozioni: https://synlab.it