Maltempo, a rischio anche la gara di Coppa Italia Napoli-Cremonese, vertice in corso in Prefettura.

Stante la proroga dell’allerta meteo arancione su Napoli e gran parte della Campania, potrebbe essere a rischio lo svolgimento della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese valevole per gli ottavi di finale ed in programma allo Stadio Maradona per questa sera.

Durante la mattinata la città è stata sferzata da raffiche di vento che hanno causato anche due incidenti che per poco non hanno causato seri danni alle persone, il crollo di un’impalcatura in via Aniello Falcone e la caduta di un albero in piazza Cavour, oltre alla caduta di diversi cornicioni, in particolare nelle zone collinari del Vomero e dei Colli Aminei.

Al momento non ci sono precipitazioni ma è previsto un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata tanto da aver indotto la Protezione Civile a prorogare l’allerta meteo arancione (valida fino alle 9 di mercoledì 18) fino alle 19 di mercoledì 18.

Di conseguenza, il Sindaco Manfredi, che già aveva disposto la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri per la giornata di oggi, ha prorogato l’ordinanza anche per la giornata di domani.

E’ in corso un vertice in Prefettura con i rappresentanti delle due società, della Lega Serie A, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, la situazione verrà valutata ora per ora.