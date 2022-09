Maltempo, allerta arancione fino alle 21.

Dalla sera di giovedì in arrivo precipitazioni, anche temporali, sulla Campania.

Dalle prime ore di oggi le precipitazioni persisteranno sul Lazio, specie sui settori meridionali.

Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Lazio e Campania, in particolare le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele). Allerta gialla su gran parte del Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Molise e sul restante territorio di Lazio e Campania.