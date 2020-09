Maltempo, allerta ulteriormente prorogata, torna arancione dalle 6 di domenica 27 per le successive 24 ore.

Ancora una proroga per l’allerta meteo in Campania. Lo ha reso noto Protezione civile della Regione Campania che dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di lunedì mattina ha innalzato il livello di criticità ad ‘arancione’. Al momento è già in atto un’allerta meteo, fino alle 6 di domenica mattina, di livello ‘giallo’.

Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovest forti o molto forti con raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Un quadro che darà luogo a un rischio idrogeologico diffuso con i seguenti possibili scenari di impatto al suolo: instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; tra l’altro.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda la massima attenzione possibile sull’intero territorio e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni di questi giorni e in quelle sottoposte a incendi. (ANSA).