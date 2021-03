Maltempo, ancora neve sul Vesuvio.

Vigilia del primo giorno di primavera con la neve sul Vesuvio nel Napoletano e anche nelle aree a sud di Salerno.Il vulcano si presenta oggi nuovamente innevato da cima a fondo, come avvenuto già a metà settimana, a causa della perturbazione che sta interessando la zona. I cittadini che risiedono alle pendici del Vesuvio si sono risvegliati infatti con un cielo decisamente nuvoloso e con un forte calo delle temperature, scenario questo che stando alle previsioni dovrebbe perdurare durante tutto il fine settimana.

Un’abbondante nevicata si è abbattuta anche sui territori a sud di Salerno. Le precipitazioni nevose di sono registrate soprattutto nei comprensori del Tanagro e Vallo di Diano. I comuni dove si registrano maggiori difficoltà sono Buccino, Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Sala Consilina, Sanza e Teggiano.

Sin dalle prime ore del mattino sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale per assicurare la viabilità sulle principali arterie, mentre le strade montane ed interpoderali in diversi comuni sono impraticabili. Difficoltà per la circolazione veicolare si registrano anche sulla Bussentina, strada a scorrimento veloce che collega il Vallo di Diano ed il Golfo di Policastro (ANSA).