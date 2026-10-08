Maltempo, bomba d’acqua in città e provincia, prorogata allerta e aumentata ad arancione

Un violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 11.30 su Napoli e provincia, provocando allagamenti e forti disagi. Tuoni e fulmini hanno accompagnato l’ondata di maltempo, che ha colpito in particolare l’area a nord del capoluogo.
A Giugliano si è allagata la piazzola di accesso al pronto soccorso dell’ospedale, mentre alcune strade di Qualiano e Villaricca si sono trasformate in veri e propri fiumi. Le forti precipitazioni hanno inoltre costretto a interrompere una manifestazione per la legalità promossa dal Comune di Napoli nel quartiere di Scampia.
Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, allertati da decine di telefonate. A Casandrino è stata tratta in salvo un’automobilista rimasta bloccata con la propria vettura in panne in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune risultano sott’acqua.
Forti disagi anche nel Giuglianese e a Forio d’Ischia, dove è stato aperto il Coc, il Centro operativo comunale, a causa degli allagamenti e degli alberi sradicati dal forte vento.
Nella notte, inoltre, un fulmine aveva colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano, provocando danni considerevoli e determinando la chiusura dell’edificio religioso.
La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione sulla zona che comprende Napoli, i comuni della Piana campana, l’area vesuviana e le isole del Golfo.
Allerta meteo prorogata ed innalzata ad arancione
La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in alcune aree.
A partire dalle 15 di oggi , giovedì 8 ottobre e fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre:
Allerta ARANCIONE sulla zona 1 che comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, le isole del Golfo (Ischia, Procida, Capri) e l’Area Vesuviana.
Su tutte le altre zone della Campania Allerta Gialla.
Si prevede una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità.
Il quadro meteorologico, renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda.
Su tutto il territorio sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio. Attenzione anche al dissesto idrogeologico sulle Isole del Golfo dove è aggravato anche dalla saturazione dei suoli per le piogge dei giorni scorsi.
Si raccomanda ai Sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile, anche in ordine al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, oltre che per il rischio idrogeologico ed idraulico.