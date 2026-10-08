Maltempo, bomba d’acqua in città e provincia, prorogata allerta e aumentata ad arancione

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Un violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 11.30 su Napoli e provincia, provocando allagamenti e forti disagi. Tuoni e fulmini hanno accompagnato l’ondata di maltempo, che ha colpito in particolare l’area a nord del capoluogo.

A Giugliano si è allagata la piazzola di accesso al pronto soccorso dell’ospedale, mentre alcune strade di Qualiano e Villaricca si sono trasformate in veri e propri fiumi. Le forti precipitazioni hanno inoltre costretto a interrompere una manifestazione per la legalità promossa dal Comune di Napoli nel quartiere di Scampia.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, allertati da decine di telefonate. A Casandrino è stata tratta in salvo un’automobilista rimasta bloccata con la propria vettura in panne in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune risultano sott’acqua.

Forti disagi anche nel Giuglianese e a Forio d’Ischia, dove è stato aperto il Coc, il Centro operativo comunale, a causa degli allagamenti e degli alberi sradicati dal forte vento.

Nella notte, inoltre, un fulmine aveva colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano, provocando danni considerevoli e determinando la chiusura dell’edificio religioso.

La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione sulla zona che comprende Napoli, i comuni della Piana campana, l’area vesuviana e le isole del Golfo.

Allerta meteo prorogata ed innalzata ad arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in alcune aree.

A partire dalle 15 di oggi , giovedì 8 ottobre e fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre:

Allerta ARANCIONE sulla zona 1 che comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, le isole del Golfo (Ischia, Procida, Capri) e l’Area Vesuviana. Su tutte le altre zone della Campania Allerta Gialla.

Si prevede una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità.