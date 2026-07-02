Maltempo, bomba d’acqua su Ischia e area flegrea, danni anche in città

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I violenti temporali che da alcune ore stanno colpendo la Campania – anticipati da raffiche di vento molto forti – stanno provocando allagamenti, caduta di alberi e disagi diffusi nel Golfo di Napoli, nell’area flegrea e sull’isola d’Ischia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile in quasi tutta la regione.

Il peggioramento delle condizioni meteo era stato annunciato ieri con un’allerta in vigore per le prossime 24 ore (allerta in vigore fino alle 6 di venerdì 3 prorogata fino alla mezzanotte).

Le piogge intense hanno fatto scendere le temperature di almeno 10 gradi, riportandole nella media stagionale dopo giorni di caldo estremo.

Area flegrea: strade allagate e disagi sul litorale

Una bomba d’acqua si è abbattuta sull’area flegrea, causando allagamenti in diversi comuni: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto: strade invase dall’acqua e traffico rallentato; Giugliano in Campania: allagamenti sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche; chiusa via Madonna del Pantano per impraticabilità.

Le squadre di Protezione civile e vigili del fuoco sono impegnate nella rimozione di detriti e nel ripristino della viabilità.

Ischia: bar invaso dall’acqua, tombini saltati e ruscellamenti

Situazione complessa sull’isola, dove la pioggia è caduta con particolare intensità: nella zona del porto, un bar è stato completamente invaso dall’acqua; allagati il corso principale e diverse traverse del centro; a Casamicciola Terme si registrano ruscellamenti in più punti; nelle frazioni di Panza e Cuotto (Forio) sono saltati alcuni tombini; criticità anche a Sant’Angelo e a Barano, nella zona del ponte di Buonopane, dove l’acqua ha invaso il parcheggio della Fonte di Nitrodi.

Napoli: albero caduto in via Jannelli

La pioggia intensa ha interessato anche la città di Napoli. In via Jannelli, nel quartiere Arenella, un albero è caduto sulla carreggiata. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dell’arbusto e alla messa in sicurezza dell’area.

Il Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

A causa della situazione meteorologica e dei disagi registrati sul territorio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato urgentemente una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) a Palazzo di Governo.

Alla riunione partecipano: l’assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta; i sindaci di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida; rappresentanti dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, della Asl Napoli 2 Nord, del Coe 118 e di E-Distribuzione.

Sono stati segnalati disservizi sulla rete elettrica, sui quali E-Distribuzione è già al lavoro. A Bacoli i vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti dopo le segnalazioni dei cittadini relative all’allagamento di seminterrati e piani bassi.

Il CCS sta monitorando l’evoluzione del maltempo e coordinando gli interventi di emergenza nei comuni maggiormente colpiti.