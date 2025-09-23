- Pubblicità -
Maltempo, bomba d'acqua sul Golfo, allagata Forio d'Ischia

Maltempo, bomba d'acqua sul Golfo, allagata Forio d'Ischia

Bomba d’acqua sul Golfo di Napoli, auto dei carabinieri trascinate via dal violento temporale a Forio d’Ischia.

A seguito delle forti piogge si è creato un grosso corso d’acqua in località Monterone del Comune di Forio che ha interessato anche le due auto militari (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) della Stazione di Forio parcheggiate su negli appositi stalli di sosta, venendo trascinate dal corso d’acqua a pochi metri di distanza.

Al momento non è possibile recuperarle e si attende che il corso d’acqua diminuisca.

I carabinieri sono al momento in allerta per intervenire in situazioni di emergenza.

Allagamenti, strade come fiumi, auto sommerse. E’ lo scenario del nubifragio che si è abbattuto su Ischia causando danni in tutti i comuni dell’isola campana. Una scuola è stata evacuata a Ischia Porto e ci sono allagamenti anche a Lacco Ameno e Casamicciola, dove c’è stato l’alluvione nel novembre del 2022. Ancora a Forio, un’automobile dei carabinieri è stata sommersa dall’acqua, mentre l’autista di un pullman di linea è rimasto bloccato lungo l’ex statale.

Oltre a Ischia, sono stati registrati problemi anche a Capri. “Una bomba d’acqua ha investito l’isola causando l’allagamento di negozi e depositi nelle zone centrali e di alcune case e siti turistici nelle zone periferiche. Si registrano alcuni danni all’asfalto della strada provinciale di Marina Grande e sollevamento di tombini in varie zone”, riferisce all’Adnkronos il sindaco di Capri, Paolo Falco. “Al momento non si registrano danni a persone”.

