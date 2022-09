Maltempo, bomba d’acqua sulla città, allagati i parcheggi del Tribunale, saltano i tombini sul lungomare.

Parcheggi allagati nel Nuovo Palazzo di Giustizia a causa del violento nubigrafo che si è abbatuto venerdì mattina su Napoli.

La pioggia fitta e battente è filtrata negli spazi sottostanti il Tribunale partenopeo che si trova nel Centro Direzionale della città, interessando in particolare la zona che costeggia via Aulisio.

Al momento non si registrano danni. Molti gli allagamenti anche in altre zone della città per l’abbondante pioggia caduta venerdì mattina.

Traffico in tilt e rallentamenti a causa delle strade invase dall’acqua uscita dai tombini. (ANSA).

Situazione assai critica in via Partenope, il prolungamento del Lungomare Caracciolo, dove un fiume di liquame fuoriuscito dai tombini si è riversato in strada, zona ad alta frequenza turistica peraltro.

Tra le zone colpite Mergellina e Riviera di Chiaia, dove l’acqua ha raggiunto praticamente il bordo del marciapiede e allagato completamente la carreggiata: nei video si vedono le automobili che procedono lentamente, “guadando” la strada. A Cappella Cangiani, zona trafficatissima, collegamento tra Rione Alto e il Vomero, i sottoservizi fognari sono letteralmente esplosi facendo fuoriuscire litri e litri d’acqua piovana.

Sotto accusa ovviamente la mancata manutenzione delle caditoie fognarie, ostruiti da detriti e fogliame che non rendono possibile il deflusso dell’acqua piovana in caso di forti precipitazioni nel giro di poco tempo, determinando allagamenti e cedimenti sia dei sottoservizi che delle stesse strade.