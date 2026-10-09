Maltempo, caduto albero in centro, disagi in provincia

Nuova ondata di maltempo su Napoli e provincia dopo le forti piogge che hanno interessato il territorio nella giornata di ieri. Le precipitazioni hanno provocato disagi in diversi quartieri del capoluogo e in alcuni comuni dell’area metropolitana.
Nel centro cittadino, un albero è crollato in via Guantai Nuovi, davanti alla sede dell’Inps. L’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza con nastro di delimitazione per impedire l’accesso ai pedoni.
Le criticità maggiori si registrano nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, dove sono stati segnalati diversi allagamenti che hanno causato rallentamenti alla circolazione e disagi per i residenti.
A Mergellina, in via Fedro, tre nuclei familiari residenti nel parco privato Mergellina, nelle dirette vicinanze della stazione FS, sono state fatte evacuare per via di uno smottamento e della caduta di un altro albero.
Problemi anche in provincia. A Pozzuoli, nella notte, è crollata la parete di un supermercato, mentre a Marano un blackout elettrico ha interessato diverse zone della città, lasciando senza corrente numerose utenze.
Le autorità continuano a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e gli effetti delle precipitazioni sul territorio.
E’ al momento in vigore un’allerta arancione fino alle 15 di oggi.
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