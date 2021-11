Maltempo, Capri isolata, stop ai rifornimenti di cibo e giornali.

L’ondata di maltempo che sta flagellando la Campania in questi giorni si sta ripercuotendo maggiormente sulle isole del Golfo.

In particolare, per lo stop ai collegamenti marittimi, è l’isola di Capri che (ci scusiamo per il gioco di parole) è rimasta isolata dalla penisola.

Bloccati i rifornimenti alimentari per l’isola. Mentre i medici e gli infermieri pendolari non hanno potuto effettuare le turnazioni e sono rimasti in servizio domenica 29 novembre. Maltempo che sembra destinato a proseguire anche domani, visto che la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo arancione, che include anche il territorio di Napoli, con mare agitato, temporali e raffiche di vento forti.

Domenica intanto, sull’Isola Azzurra sono rimaste chiuse anche le edicole, visto che dalla terraferma non sono stati spediti i giornali.