Maltempo, Caserta flagellata dalla pioggia.

Il maltempo è tornato a far danni in provincia di Caserta. La pioggia abbondante che è iniziata a cadere nel giorno dell’Immacolata ha provocato seri danni in alcuni comuni di Terra di Lavoro.

Situazione complicata nella notte nell’agro caleno tra Pignataro Maggiore e Calvi Risorta. Le strade sono state completamente allagate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile per dare assistenza ad alcuni automobilisti rimasti intrappolati con le vetture completamente allagate.

A Pietramelara il sindaco ha deciso di chiudere le scuole in extremis per il maltempo. “I fenomeni meteorologici delle ultime ore che hanno caratterizzato questo territorio causando danni e disagi impongono una serie di verifiche anche sulle strutture che ospitano le scuole locali” si legge in una nota del Comune.

A Castel Volturno è stata segnalata la caduta di diversi alberi a causa del vento forte.