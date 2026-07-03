Maltempo, crolla palco ex Base Nato a Bagnoli. Gli organizzatori: danni ma eventi confermati

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Il violento maltempo che ieri ha colpito Napoli e la provincia ha provocato diversi danni, tra cui il crollo del palco allestito per gli eventi nell’ex Base Nato di Bagnoli.

Le immagini, circolate rapidamente sui social, mostrano la struttura che si accartoccia su se stessa sotto la forza del vento, in una scena impressionante e fortunatamente senza conseguenze per le persone presenti .

Nessun ferito, ma danni pesanti

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, non ci sono stati feriti, ma il palco ha riportato danni ingenti. Nonostante il cedimento, la produzione ha assicurato che tutti gli eventi in programma sono confermati e si svolgeranno regolarmente nelle date previste, grazie alle operazioni di ripristino già avviate .

Area messa in sicurezza

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale di Napoli, che ha provveduto a delimitare l’area e a garantire la sicurezza. Subito dopo sono partiti i lavori per ristabilire la struttura in vista dei prossimi spettacoli, molto attesi dal pubblico.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle strutture all’aperto

Il crollo del palco, causato dal vento forte e dalle condizioni meteo avverse, riporta al centro il tema della vulnerabilità delle strutture temporanee durante eventi all’aperto, soprattutto in periodi di instabilità atmosferica. La rapidità dell’intervento e la conferma degli spettacoli rappresentano un segnale di continuità, ma l’episodio potrebbe spingere a nuove valutazioni sulle misure di sicurezza.

Il comunicato degli organizzatori

A seguito della violenta ondata di maltempo che ha interessato l’area dell’Ex Base NATO di NAPOLI questa mattina, giovedì 2 luglio, si comunica che tutti gli eventi in programma sono confermati e si svolgeranno regolarmente nelle date previste.

Lo staff è già al lavoro per ripristinare le aree interessate e garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità.

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

Ex Base Nato

04 LUGLIO – ALIEN SOUND FESTIVAL

05 LUGLIO – ALIEN SOUND FESTIVAL

09 LUGLIO – ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE

10 LUGLIO – SALMO

11 LUGLIO – MANNARINO

27 SETTEMBRE – JOSEPH CAPRIATI