Maltempo, danni in penisola sorrentina

La scorsa notte, la Penisola Sorrentina è stata colpita da condizioni meteorologiche estremamente avverse che hanno causato numerosi danni strutturali e disagi alla popolazione locale. In particolare, il comune di Massa Lubrense è stato uno dei più colpiti. Qui, si è verificato il cedimento di un significativo muro di contenimento lungo la via Nastro D’Oro, precisamente nei pressi del numero civico 7. Questo incidente ha coinvolto anche una parte di un piazzale asfaltato utilizzato come parcheggio per le automobili, segnalando la gravità del danno strutturale subito. Spostandoci nella località di Marciano, un altro evento di notevole importanza ha visto il crollo di un muro di contenimento lungo circa dieci metri. Questo avvenimento ha generato una pericolosa colata di fango e detriti che si è riversata sulla carreggiata, creando potenziali situazioni di rischio per il traffico e la mobilità nella zona. In risposta a questi eventi critici, le autorità locali si sono prontamente attivate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Massa Lubrense, una squadra dei vigili del fuoco, il personale della polizia locale, e i membri dell’Ufficio Tecnico Comunale (Utc). La rapida risposta delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza è stata cruciale per gestire la situazione e per evitare ulteriori complicazioni. Fortunatamente, non si registrano feriti, il che rappresenta un dato positivo in un contesto di emergenza simile. Per garantire la sicurezza pubblica, la strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico, dimostrando l’importanza delle misure preventive per evitare ulteriori incidenti e assicurare l’incolumità dei cittadini.

“D’estate gli incendi e alle prime piogge frane e alluvioni. Il dissesto idrogeologico è un altro tema sul quale dopo dieci anni di governo regionale di De Luca e del Pd raccogliamo un colossale fallimento. Tantissime aree del nostro territorio sono interessate, appena giunto l’autunno, da spaventose scene figlie della mancata messa in sicurezza e dalla mancata manutenzione. In particolare vedere la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina flagellate da cascate d’acqua miste a fango e detriti è deprimente. Mentre De Luca e il Pd litigano per questioni di poltrone, questo è quello che patiscono i cittadini”.

Lo afferma il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.